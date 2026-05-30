Kako prenosi "Sport 24", sve je izvesnije da će Blagojević karijeru nastaviti u Rusiji.

Rusi su do informacija došli kroz izjavu menadžerske agencije koja zastupa trenera Partizana

Agent je potvrdio da je perspektivni trener u pregovorima sa Akronom.

-Tačno je da pregovaramo sa Akronom. Rusi su ponudili trogodišnji ugovor Blagojeviću. Srđan je pod ugovorom sa Partizanom, tako da će dosta zavisiti od crno-belih. U svakom slučaju, Akron je dobar klub i Srđan ima želju da radi u Rusiji. Videćemo kako će se odvijati situaciji - rekli su iz "iSports" agencije za “Sport 24".

Blagojević je za sada i dalje trener Partizana, ove sezone je vodio crno-bele u dva mandata.