Iliev je, u intervjuu za emisiju "Razgovori sa Zlojutrom", u dahu izneo svojevrsni apel celokupnoj crno-beloj javnosti, verujući da je Saša Ilić, sada kao trener, jedini prirodni autoritet koji klub može da izvuče sa dna.

- Jedini izlaz koji ja vidim za fudbalski klub Partizan je dolazak i povratak Saše Ilića na mesto trenera. Jedini koji može najbolje da oseti Partizan je on. Istinska legenda, čovek sa najviše utakmica, neko koga je Partizan rodio i napravio. Ovo je moj apel crno-beloj armiji da stane iza toga i kaže: „Sale, vrati se, molim te“ – poručio je Iliev.

On ističe da u velikim klubovima poput Partizana i Zvezde "vreme ne postoji", ali da je Saša Ilić izuzetak koji bi od navijača dobio preko potreban mir i kredit.

- U Partizanu nema vremena, to je klub koji te melje. Međutim, jedina osoba koja može da okupi ljude oko sebe, pošto smo stvarno dotakli dno, je Saša. Da mu kažemo: „Sale, evo ti Partizan, pravi klince, traži igrače, evo ti dve-tri godine da se resetuju finansije“. On je jedini čovek pred kojim bi i najnestrpljiviji navijač zaćutao. On zna da nosi taj pritisak.

Nastavio je u istom ritmu.

- On bi doneo mir, što je najbitnije. Imamo ove dve zaraćene strane, ne zna se koja je gora. Čak i ona koja pobedi, njoj su dani odbrojani jer nema kapacitet da to iznese. Vrlo brzo će morati da dođe neko jači i kvalitetniji, a Sale je taj koji može da iznese tu tranziciju i da klub sa njim pregrmi težak period.