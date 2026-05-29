Pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih relikvija pravoslavne vere, nalazi se u Hramu Svetog Save u Beogradu zbog čega veliki broj vernika iz svih krajeva Evrope pristižu u prestonicu.

Srpska pravoslavna crkva nedavno je donela odluku da svetinja ostane nešto duže od prvobitnog plana budući da se redovi ispred Hrama mere u kilometrima.

Relikvija je u Beograd stigla uoči Spasovdana - 20. maja, iz manastira Vatoped na Svetoj gori.

Proneta je ulicama srpske prestonice tokom Spasovdanske litije pre nego što je izložena u Hramu Svetog Save.

Među vernicima vlada ogromno interesovanje da posete i poklone se Pojasu Presvete Bogorodice, a jutros se u kilometarskom redu našlo i dobro poznato lice.

Povremeni srpski reprezentativac - Nemanja Radonjić, podelio je na svom "Instagram" nalogu fotografiju ogromnog reda ispred Hrama Svetog Save. As Crvene zvezde iskoristio je slobodno vreme po završetku sezone kako bi se poklonio pravoslavnoj relikviji.