Nedolazak Andreja Ilića na okupljanje reprezentacije Srbije za mečeve protiv Zelenortskih ostrva i Meksika, odnosno nepojavljivanje na spisku, bilo je veliko iznenađenje za javnost!

Najviše zbog činjenice da je napadač Union Berlina iza sebe imao dobru sezonu, u kojoj je dao pet golova i zabeležio devet asistencija, uz napomenu da je sadašnji sastav umnogome okrnjen.

Na kraju, selektor Veljko Paunović je odlučio da prekine bilo kakve spekulacije - uzeo je telefon i pokazao SMS poruku koju mu je Ilić poslao.

- Mislim da nema potrebe da dolazim po vizu, neću moći da prisustvujem sledećem okupljanju, naporna sezona, rođeni brat mi se ženi 30. maja. Mislim da je to opravdano, ali ako postoji neki drugi kontekst, ne želim da postoje bilo kakve spekulacije po tom pitanju – jasan je bio Paunović.