Ono što se najavljivalo prethodnog dana, po svemu sudeći je i ispunjeno.

Saša Obradović biće novi trener Hapoel Jerusalima.

Dosadašnji trener Crvene zvezde veoma je brzo našao novi posao. Naredne sezone radiće u redovima kluba iz Izraela Hapoela iz Jerusalima.

Ambiciozni klub prošle sezone učestvovao je u Evrokupu, a postojale su indicije da su kandidati za dobijanje specijalne pozivnice za Evroligu. Ostaje da se vidi da li će stvarno i tako biti i da li će srpski trener ponovo raditi u elitnom takmičenju.

Pored Crvene zvezde Saša Obradović je u trenerskoj karijeri vodio Monako, Albu, Keln, Kijev, Turov, Donjeck i Lokomotivu Kubanj.