Bilo je mnogo polemike oko toga ko će naredne sezone nastupati u Evroligi, odnosno, da li će osvajač Evrokupa, Burg imati finansijske mogućnosti da igra ovo takmičenje. U tom slučaju moralo bi da dođe do određenih promena, ali se to ipak neće desiti.
Kako prenosi pouzdani grčki novinar sa Eurohoopsa, Aris Barkas, doneta je zvanična odluka da Burg ostane u Evrokupu i da dobije licencu na 3+2 godine, čime bi se obezbedila njihova finansijska stabilnost i jačanje.
Sa druge strane, to znači da su Monako i Pariz preživeli i da će i naredne sezone nastupati u Evroligi, tako da zapravo neće biti nikakvih promena i sve će ostati apsolutno isto.
Tako će sledećih 20 timova nastupati u Evroligi naredne sezone, po državama:
Španija: Real Madrid, Baskonija, Barselona, Valensija
Monako i Francuska: Pariz, Asvel, Monako
Italija: Virtus Bolonja, Olimpija Milano
Srbija: Crvena zvezda, Partizan
Turska: Anadolu Efes, Fenerbahče
Grčka: Olimpijakos, Panatinaikos
Nemačka: Bajern
Litvanija: Žalgiris Kaunas
Izrael: Makabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv
UAE: Dubai
