Bilo je mnogo polemike oko toga ko će naredne sezone nastupati u Evroligi, odnosno, da li će osvajač Evrokupa, Burg imati finansijske mogućnosti da igra ovo takmičenje. U tom slučaju moralo bi da dođe do određenih promena, ali se to ipak neće desiti.

Kako prenosi pouzdani grčki novinar sa Eurohoopsa, Aris Barkas, doneta je zvanična odluka da Burg ostane u Evrokupu i da dobije licencu na 3+2 godine, čime bi se obezbedila njihova finansijska stabilnost i jačanje.

Sa druge strane, to znači da su Monako i Pariz preživeli i da će i naredne sezone nastupati u Evroligi, tako da zapravo neće biti nikakvih promena i sve će ostati apsolutno isto.

Tako će sledećih 20 timova nastupati u Evroligi naredne sezone, po državama:

Španija: Real Madrid, Baskonija, Barselona, Valensija

Monako i Francuska: Pariz, Asvel, Monako

Italija: Virtus Bolonja, Olimpija Milano

Srbija: Crvena zvezda, Partizan

Turska: Anadolu Efes, Fenerbahče

Grčka: Olimpijakos, Panatinaikos

Nemačka: Bajern

Litvanija: Žalgiris Kaunas

Izrael: Makabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv

UAE: Dubai