Srpski trener Nenad Čanak isključen je tokom utakmice između Lijetkabelisa i Žalgirisa zbog prigovora sudijama.

Bivši strateg Partizana je posle jedne sporne situacije veoma glasno protestovao i ušao u ozbiljnu raspravu sa sudijama. Dodeljena mu je tehnička, ali ga ni to nije smirilo, pa je i dalje pokazivao nezadovoljstvo odlukom arbitara.

U trenutku incidenta Žalgiris je imao prednost od 11 poena, pa nije isključeno da je srpski stručnjak pokušao i na taj način da probudi svoju ekipu.

Rasprava se potom preselila i ka centru terena, nakon čega su sudije donele konačnu odluku i pokazale Čanku put ka svlačionici.

Sve to je trajalo nekoliko minuta, ali nije pomoglo njegovom timu koji je na kraju ubedljivo poražen od Žalgirisa rezultatom 95:75.