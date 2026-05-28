Istanbulski klub ove sezone imao je veoma visoke ambicije, a u jednom trenutku kao glavni cilj pominjan je čak i plasman u Evroligu.

Ipak, poraz od Burga u finalu Evrokupa očigledno je uticao na promenu planova čelnika Bešiktaša.

Potpisivanjem višegodišnjeg ugovora, crno-beli iz Istanbula obezbedili su sigurno mesto u drugom po snazi evropskom takmičenju i za naredne sezone.

Ovaj potez mogao bi da predstavlja i važan korak u dugoročnom projektu kluba, koji želi da ostane stabilan faktor u evropskoj košarci i u budućnosti ponovo napadne plasman u Evroligu.

Međutim, tu se postavlja pitanje i da li će Dušan Alimpijević želeti da nastavi rad na projektu u koji je već uložio tri godine ili smatra da je spreman za povratak na najveću evropsku pozornicu.

Upravo zbog toga poslednjih dana sve glasnije se pominje i mogućnost da srpski stručnjak preuzme Crvenu zvezdu pred narednu sezonu.