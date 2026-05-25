Selektor košarkaša Srbije Dušan Alimpijević potvrdio je da bi Nikola Jokić trebalo da bude deo reprezentacije tokom kvalifikacionih prozora za Mundobasket 2027. godine.

- Intezivno smo radili na tome da nam se Nikola priključi u oba prozora. Sa njegove strane nikada nije bilo sporno – njegova želja da igra za reprezentaciju Srbije uvek je bila jasna - rekao je Alimpijević za RTS.

Srbija 2. jula igra protiv Švajcarske na gostujućem terenu, dok će tri dana kasnije čeka duel sa Bosnom i Hercegovinom u Beogradu.

- Jokić pokazuje koliko je veliki igrač i čovek. Takođe, veoma je skroman i ne očekuje da bude taj, iako po svemu njemu to pripada, jedan jedini. Ne postavlja sebe iznad tima, već se potpuno stavlja u službu reprezentacije i time pokazuje koliko je veliki. Ne smemo da zaboravimo ni tihe heroje kao što je Dušan Ristić i svi momci koji pomažu reprezentaciji, a na kraju se ne nađu na spisku - dodao je Alimpijević.