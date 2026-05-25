Meč je trajao sat i 42 minuta.

Šelton je četiri puta uzeo servis španskom teniseru, dok Merida nije osvojio nijedan brejk.

Ben će u drugom kolu igrati protiv 62. tenisera sveta Belgijanca Rafaela Kolinjona.

Argentinski teniser Fransisko Serundolo plasirao se u drugo kolo, pošto je u prvom kolu pobedio 55. igrača sveta Holanđanina Botika van de Zandshulpa posle četiri seta, 6:3, 6:4, 6:7, 6:4.

Meč je trajao tri sata i 40 minuta.

Serundolo, 26. igrač sveta, uzeo je osam puta servis holandskom teniseru, dok je Van de Zandshulp osvojio četiri brejka.

Serundolo će u drugom kolu igrati protiv pobednika duela između dva Francuza - 118. tenisera sveta Uga Gastona i 218. igrača sveta Gaela Monfisa.

Plasman u drugo kolo ostvario je i 92. teniser sveta Kinez Jibin Vu, koji je u prvom kolu pobedio 84. igrača sveta Amerikanca Markosa Girona posle tri seta, 7:5, 6:2, 6:4.

Vu će u drugom kolu igrati protiv 14. tenisera sveta Italijana Flavija Kobolija.