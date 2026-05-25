- Razumemo kontekst načina na koji se sezona završila, kao i reakciju naših navijača i odgovornost koja leži na klubu. Način na koji se sezona završila nije zadovoljila naše standarde i očekivanja zajednice. Potraga za novim trenerom počinje odmah - piše u saopštenju Ritasa.

Žibenas, koji je u januaru 2021. godine postao trener Ritasa, smenjen je nakon eliminacije kluba iz Viljnusa u četvrtfinalu plej-ofa litvanskog prvenstva, u kom je Ritas izgubio od Juventusa ukupnim rezultatom 0:2 u seriji.

Žibenas je ranije ove sezone sa Ritasom osvojio titulu u FIBA Ligi šampiona, dok je u svom mandatu takođe i vodio tim iz Viljnusa do dve titule prvaka Litvanije.

- Klub želi da se zahvali Giedrijusu na njegovom radu, energiji, posvećenosti i značajnom doprinosu skorijoj istoriji kluba i razvoju zajednice - navodi se u saopštenju Ritasa.