Nekoliko dana uoči početka Fajnal-fora KLS, došlo je do neslaganja između večitih rivala nakon što je Partizan podneo zahtev za izmenu spiska stranih igrača zbog povreda.

Partizan je od organizatora takmičenja zatražio mogućnost zamene stranih košarkaša koji zbog zdravstvenih problema nisu u mogućnosti da nastupe na završnom turniru.

Na zahtev je reagovala Crvena zvezda, koja se usprotivila eventualnoj promeni propozicija takmičenja neposredno pred početak završnice.

Iz redova crveno-belih poručeno je da su iznenađeni inicijativom rivala i da očekuju da se takav predlog ne uzme u razmatranje.

- Malo je reći da smo zatečeni zahtevom Partizana. Izgleda da bi neki da menjaju pravila onako kako samo njima odgovara - naveli su iz Crvene zvezde za Sport klub.

U klubu sa Malog Kalemegdana ističu da su propozicije takmičenja jasne i da ne predviđaju mogućnost naknadne zamene prijavljenih igrača.

- Pravila su jasna, zamena nije dozvoljena, niti će Crvena zvezda tako nešto dozvoliti - saopštili su iz kluba.

Fajnal-for KLS igra se u Nišu, a polufinalni parovi su Partizan – FMP i Crvena zvezda – Spartak Subotica.