Milan Zupančič bio je jedan od najvažnijih ljudi slovenačkog rukometa i istaknuti sportski radnik koji je ostavio veliki trag u bivšoj Jugoslaviji i Sloveniji. Nakon osamostaljenja Slovenije postao je prvi predsednik Rukometnog saveza Slovenije i učestvovao u stvaranju temelja modernog slovenačkog rukometa.

Pre toga obavljao je i značajne funkcije u Rukometnom savezu Jugoslavije, gde je bio cenjen kao sposoban organizator i čovek velikog autoriteta. Za vreme njegovog mandata je reprezentacija Jugoslavije 1986. godine bila prvak sveta.

Tokom svoje duge sportske karijere zalagao se za razvoj mladih igrača, unapređenje klubova i međunarodnu afirmaciju rukometa. Preminuo je u 96. godini života, ostavivši iza sebe veliko nasleđe i poštovanje među sportskim radnicima širom regiona.