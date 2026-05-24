Ukrajinac je tehničkim nokautom u jedanaestoj rundi slavio protiv Holanđanina, i tako pred piramidama u Gizi došao do svoje 25. pobede u profesionalnoj karijeri!

Usik je tako odbranio svoj WBC pojas u teškoj kategoriji, a ujedno upisao i 16. prekid u profesionalnoj karijeri.

Ipak, treba odati priznanje fenomenalnom Verhovenu, koji je, iako mu je ovo bio tek drugi profesionalni boks meč, pokazao zavidan nivo, i do te kobne 11. runde, praktično imao prednost u svojim rukama.

Činjenica je da smo gledali mnogo neizvesniji meč od onoga što je većina očekivala. Od samog početka, Verhoven je krenuo direktno, ali i vrlo pametno, koristivši sve prilike koje su mu se ukazivale.

U nekoliko navrata ozbiljno je pogađao Usika, ali nije Ukrajincu to bio preveliki problem. Kako je vreme odmicalo, činilo se da Verhoven ne posustaje, i da ima sve u svojim rukama, ali videlo se i da Usik polako, ali sigurno, dodaje gas, i to kada je najvažnije.

Na kraju se to i desilo...

Pojačao je Usik ritam u toj 11. rundi, a onda u jednoj seriji, "sevnuo" je aperkat pravo u bradu Verhovena, koji se našao u nokdaunu.

Brojao je sudija, uspeo je Holanđanin da se vrati u meč, ali ispostavilo se, ne zadugo.

Usledila je nova serija Usika, i tu je bio kraj... Sudija je bio primoran da prekine borbu