U pitanju je slovenački napadač koji je došao u Radnički iz Kragujevca letos kao pozajmljen igrač, pa je aktivirana klauzula o obaveznoj kupovini za 200.000 funti u januaru.

Deli drugo mesto na listi najboljih strelaca Superlige, ima 15 golova koliko i Džej Enem iz Crvene zvezde. U narednoj sezoni bi mogli da postanu saigrači. Zanimljivo je da je on postigao pogodak i protiv crveno-belih i protiv crno-belih u tekućoj sezoni.

-Čuo sam da već postoji interesovanje za njega, male su šanse da će ostati kod nas. Ako klub dobije dobru ponudu i ako se i on složi, mislim da će otići. Možda će to da bude u Srbiji. Čuo sam da je Zvezda zainteresovana - rekao je trener Radničkog Slavko Matić za britanski portal "Pressandjournal".

Trener Kragujevčana ima samo reči hvale na račun sjajnog napadača koji je spasao ekipu od ispadanja.

-Radio sam u Sloveniji, Bugarskoj, Rumuniji, Srbiji i mislim da može da bude igrač u najboljim klubovima iz spomenute lige. Za najviši nivo fudbala mi je teško sada da procenim. Nivo liga na Balkanu i 'liga petice' se razlikuje dosta, ali mislim da bi bez problema mogao da igra recimo u Holandiji ili Belgiji - dodaje Matić.