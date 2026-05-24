Žoao Fonseka je izdao javnu pretnju Novaku Đokoviću. Brazilac je potencijalan rival Srbinu u trećem kolu Rolan Garosa, ali njega to ne plaši:

- Video sam žreb, mislim da bi za mene bio uspeh da igram dobro. Da kada izađem sa terena budem svestan da sam pružio maksimum. Želim da se osećam dobro na terenu, da budem zdrav i uživam - kaže Fonseka na pitanje čime bi bio zadovoljan posle pariskog turnira.- Voleo bih da prvi put u karijeri stignem do osmine finala, ili čak do četvrtfinala.

Jedno je sigurno, trenutno 30. teniser sveta ne smatra da bi mu duel sa najboljim svih vremena bio dovoljan uspeh. Želi da ode dalje.

Fonseka ima 19 godina, ali više nije najmlađi u prvih 30. Pretekao ga je Rafael Hodar koji je za jedno mesto bolje rangiran i za mesec dana mlađi. Kada je pre oko dve godine napravio prvi proboj ka vrhu, u Brazilcu su mnogi videli izazivača Janiku Sineru i Karlosu Alkarasu, ali on to nije opravdao još. Da li zbog ogromnog pritiska pod koji je gurnut, da li jer nije toliki potencijal kao što se misli, tek on i dalje ne uspeva da se probije. Vidljivo je i da ne uspeva da dobro igra pod velikim očekivanjima.

- Tur je mnogo komplikovan, još uvek pokušavam da ga potpuno razumem - objašnjava koliko je teško odgovoriti na sve što je pred njega stavljeno u tako mladim godinama.

Fonseka je morao da se povuče iz ovonedeljnog turnira u Hamburgu zbog povrede ruke.

- Sada je sve mnogo bolje. Nije bilo mnogo opasno ni tada, ali razmišljali smo, Rolan Garos samo što nije počeo, ne smem da rizikujem.

Fonseka u prvom kolu igra protiv Luke Pavlovića, 240. na svetu iz Francuske, inače našeg porekla, koji je prošao kvalifikacije. Ako ga savlada, naredni rival će biti bolji iz meča Hrvata Prižmića i Amerikanca Dženga, a potom bi mogao da dođe dvoboj sa Đokovićem.