Meč je trajao sat i 46 minuta. Noskova je 12. teniserka sveta, dok je Mertens 27. na WTA listi.

Češka teniserka je u oba seta napravila po jedan brejk i tako došla do pobede i plasmana među četiri najbolje na grend slemu u Londonu.

Noskova će u polufinalu Vimbldona igrati protiv Ukrajinke Marte Kostjuk, koja je savladala Italijanku Džasmin Paolini sa 6:3, 6:2 za 69 minuta igre.

Kostjuk je u oba seta po dva puta oduzela servis Paolini za ubedljivu pobedu i plasman u polufinale Vimbldona.

U drugom polufinalu će igrati Amerikanka Koko Gof i Čehinja Karolina Muhova.