Ona je u finalu savladala Ruskinju Miru Andrejevu sa 6:3, 7:5, posle malo manje od sat i po vremena igre.

Ovo je najveća titula u karijeri za Kostjuk, koja će od ponedeljka imati najbolji rang do sada na Turu, biće 15. na svetu.

Može se reći da je iznenadila Ruskinju, osmu na WTA listi, koja je najveće šanse imala u finišu drugog seta.

U 10. gemu, imala je dve set lopte, na servis Kostjuk, ali se ova izvukla i onda kaznila rivalku u narednom gemu, kada je napravila ključni brejk.

Kostjuk je na putu do titule bila bolja i od Putinceve, Pegule, Meknali, Noskove i Potapove.