U pitanju je Japanac Kei Nišikori. Ovaj 36-godišnjak može da se pohvali da je mnogo uradio u "belom sportu".

On je osvojio 12 titula, četvrto mesto na ATP listi mu najbolji plasman, a igrao je i finale US opena 2014. godine kad je izgubio od Marina Čilića.

Nišikori je trenutno 464. igrač sveta, a česte povrede su uticale na to da poslednjih godina igra jako malo.

- Voleo bih da mogu da nastavim karijeru. Ipak, osvrćući se na sve do sad, mogu ponosno da kažem da sam dao sve od sebe. Zaista sam srećan što sam prošao ovaj put - rekao je Nišikori.

Jedna od najvrednijih pobeda koje je ostvario bila je na pomenutom grend slemu kad je u polufinalu savladao Novaka Đokovića.