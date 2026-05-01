Kostjuk je slavila u polufinalu Madrida, ali nije želela da pruži ruku Potapovoj, Ruskinji koja od skoro nastupa pod zastavom Austrije.

"Jedina osoba sa kojom se rukujem je Darija Kasatkina, jer nije samo promenila pasoš, već je i otvoreno izjavila da ne podržava rat i sve to. Zato smo ja i druge devojke odlučile da se rukujemo, jednostavno iz poštovanja", rekla je Kostjuk i dodala:

"Bilo je nekoliko igračica koje su promenile nacionalnost, ali nijedna od njih nije izrazila ništa protiv rata, niti bilo šta u znak podrške Ukrajincima, niti bilo šta slično, tako da za mene to ništa ne menja".

Kostjuk u finalu čeka još jedna Ruskinja, Mira Andrejeva..