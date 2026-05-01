On se osvrnuo na neka dešavanja u našok košarci.

-Najveći problem za Zvezdu, Partizan, Bajern je što se u petak se ubiješ da preživiš tekmu, a posle 48 sati ideš u malu dvoranu u kojoj te čekaju sedam dana. I na tajm-autu čujem malo šta im trener kaže: ‘Samo trčite, samo trčite, umreće’. Svi kažu da je dobro da velika ekipa izgubi. Jednom, dva puta, ali da se dešava svakog vikenda nije dobro za košarku - rekao je Trinkijeri.

Objasnio je svoje misli.

-Nećeš ići gore sa malom ekipom, ići ćeš ka vrhu kad velike ekipe naprave nešto veliko. Nije dobro da svakog vikenda šest, sedam timova iz Evrolige izgubi, jer se stvara privid da sa malo para mogu da se naprave veliki uspesi. A to se ne može - rekao je Andrea Trinkijeri za Meridian Sport.

On će od sledeće sezoni sedeti na klupi PAOK-a.

-Kad sam došao, na pres konferenciji sam video dvadeset majica – ‘Grobari PAOK, ‘Partizan PAOK’. Kažem sebi: ‘Jesam li u Beogradu, u Pioniru i Areni, ili u Solunu?’. Ovde se oseća slična strast i prilično je slično kao 2018. kad sam došao u Partizan. Niko nije hteo da dođe, kao da je bilo radioaktivno. Ovde, kao i tada u Partizanu, postoji želja da se nešto napravi, sad mora da se radi. I jako je važno da uspemo da napravimo most sa tom strašću, da igrači shvate da imaju podršku, a da navijači razumeju da nećemo odmah biti ‘Vau’, jer moramo sve da izgradimo iznova.