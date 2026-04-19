Transfer bitka za Alesandra Pajolu dobija sve ozbiljnije razmere, a u trku za potpis italijanskog reprezentativca uključuju se evropski klubovi, među kojima su i Crvena zvezda, ali i grčki PAOK koji bi mogao da zakomplikuje planove beogradskog kluba.

Prema pisanju portala Sportando i izraelskog novinara Arela Ginsbera, Crvena zvezda već duže vreme pokazuje ozbiljno interesovanje za kapitena Virtusa iz Bolonje i vidi ga kao jedno od ključnih pojačanja za narednu sezonu.

Međutim, situacija na tržištu se dodatno komplikuje, jer se u priču uključuje i PAOK, dok se kao potencijalni akter pominje i iskusni trener Andrea Trinkijeri, koji bi mogao da utiče na odluku igrača i usmeri ga ka Solunu.

Pajola, koji je već godinama važan deo Virtusa, nalazi se u završnoj fazi ugovora i očekuje se da ovog leta postane slobodan igrač. Uz Zvezdu i PAOK, interesovanje pokazuje i Olimpija Milano, ali konkretni pregovori još nisu ušli u završnu fazu.