Edin Avdić, poznati novinar i komentator iznenada je preminuo u 47. godini života.

Obožavao je košarku, živeo je za nju i uvek je komentarisao sa mnogo emocija.

Sigurno je prva asocijacija na Edina Avdića i prenos Bosne i Hercegovine, kada je na Eurobasketu 2013. godine iz srca prenosio utakmicu koja je bila jako važna za ovu ekipu. Njegovi komentari sa te utakmice i čuveno "Mirza sa parkinga" su ostali upamćeni i ostaće zauvek u legendi. Osim toga, bilo je tu i "Mirza ratatata", ali i mnogi drugi komentari.