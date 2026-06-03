Vest o smrti Edina Avdića izazvala je pravi šok u regionu. Jedan od najpoznatijih sportskih komentatora je preminuo u sredu u 47. godini.

Pamte se mnoge njegove rečenice, a proslavila ga je antologijska trojka Dušana Kecmana u finalu ABA lige 2010. godine za pobedu Partizana nad Cibonom.

Avdić je bio izuzetno blizak i sa Nikolom Jokićem, koji je poznat po tome što izbegava da se pojavljuje u javnosti. Ipak, Edin je stekao njegovo poverenje i bio jedan od retkih sa kojima bi pristao da odradi intervju.

Jedan takav su odradili ove godine. Jokić je bio Avdićev gost u podkastu X&O. Edin je tada otkrio neverovatnu činjenicu vezanu za najboljeg košarkaša sveta.

- Ne mogu da verujem da je neko toliko kritičan prema sebi, pri čemu ja znam da to nije foliranje. Evo ja ću ispričati jedan privatan detalj, nije bitno koja je utakmica. Mi smo se čuli posle te utakmice, ti meni govoriš: "Znaš šta ja možda nisam toliko dobar igrač koliko ljudi misle..." - ispričao je Avdić, pa dodao:

- Ja stanem ovako, je l' moguće da to lik izgovori, nisam smeo to da kažem, ali mi je nenormalno da neko to izgovori. Nisam navikao da igrač koji je tako visoko, znaš da obično svi izađu sa bokserskim mentalitetom, ja najbolji, šampion, ne može mi niko ništa, mogu da dam 80.