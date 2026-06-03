Edin Avdić, poznati novinar i komentator iznenada je preminuo u 47. godini života.

Avdić je bio jedan od retkih koji je imao tu čast da mu srpski košarkaš Nikola Jokić rado daje intervjue.

Svojevremeno je Jokić Edinu Avdiću i Nenadu Kostiću otkrio šta mu je najveći uspeh u karijeri.

Nikola, koji ti je najdraži rezultat koji si postigao u sportu?

- Dužijanca. To je jedna konjska trka... - rekao je Jokić, a Edin se uhvatio za glavu i nasmejao zajedno sa Koletom. Nikola je potom obrazložio odgovor...

- Moj prijatelj (Vladimir Pribić koji trenira i vozi Jokićeve konje) je osvojio tu trku, to je u dva trčanja, tradicionalna trka u Subotici. Velika je trka. Prvi put je osvojio pre 30 godina, a prošle godine je osvojio sa mojim konjem. Lepo priznanje za mene. To je možda moja najveća pobeda u konjarskoj karijeri. Imao sam jednu pobedu u Mađarskoj, Sprinter kup. Uz to i olimpijske igre, srebro.