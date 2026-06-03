Vest o smrti Edina Avdića je potresla čitav region.

Poznati sportski komenatator i novinar je iznenada preminuo u sredu u 47. godini, što je izazvalo šok i nevericu među ljubiteljima sporta, posebno košarke.

Avdić je prenosio brojne istorijske utakmice na kojima je izgovorio antologijske rečenice, a jedna se posebno pamti. Bilo je to 25. aprila 2010. godine, kada su se u finalu ABA lige sastali Partizan i Cibona.

Bojan Bogdanović je u poslednjoj sekundi pogodio trojku za vođstvo hrvatskog kluba. Delovalo je da je sve gotovo i da će Cibona slaviti pred krcatom Zagrebačkom arenom, a onda je usledio istorijski momenat.

Tada je Edinov kolega Nenad Kostić Kole skrenuo ljudima pažnju da "Vreme nije isteklo", a čuveno Avdićevo "Kecmaaaaan, ideeee!" koje je usledilo nakon što je košarkaš Partizana sa više od pola terena ubacio loptu u koš i doneo crno-belima trofej ostalo je zapečaćeno zauvek, kao jedan od najpoznatijih događaja u istoriji srpskog sporta.