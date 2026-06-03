Edin Avdić, poznati novinar i komentator iznenada je preminuo u 47. godini života.

Edin Avdić je neko ko je godinama i te kako bio popularan na ovim prostorima zbog svojih prenosa kako NBA lige, tako i regionalnog takmičenja u ABA ligi. Njegov komentatorski uzor bio je Džim Ros, koji je prenosio kečere.

Avdić je rođen Sarajevu 19. juna 1979. godine, a košarkom je počeo da se bavi već u detinjstvu. Igrao je košarku u sarajevskoj Bosni, ekipi koja je postala prvak Evrope, baš u godini kada se rodio Edin Avdić, zbog čega je njiva povezanost bila i veća.