Edin Avdić, poznati novinar i komentator iznenada je preminuo u 47. godini života.
Edin Avdić je neko ko je godinama i te kako bio popularan na ovim prostorima zbog svojih prenosa kako NBA lige, tako i regionalnog takmičenja u ABA ligi. Njegov komentatorski uzor bio je Džim Ros, koji je prenosio kečere.
Avdić je rođen Sarajevu 19. juna 1979. godine, a košarkom je počeo da se bavi već u detinjstvu. Igrao je košarku u sarajevskoj Bosni, ekipi koja je postala prvak Evrope, baš u godini kada se rodio Edin Avdić, zbog čega je njiva povezanost bila i veća.
Tokom mlađih kategorija je bio bek šuter, a onda je prelaskom u prvi tim postao i plejmejker. Njegova karijera nije potrajala, pošto je odlučio da prekine s košarkom i posveti se fakultetu. Upisao je Fakutlet političkih nauka (novinarski smer) u rodnom Sarajevu, gde ga je i završio.
Prvi posao je dobio na Federalnoj televiziji, a nakon toga je radio na OBN-u, gde je i stekao popularnost prenosima NBA lige.
Odmah nakon OBN-a se zaposlio na Areni sport.
Osim komentatorskog posla, Edin Avdić je bio poznat i kao voditelj brojnih košarkaških podkastova, ali i pisanjem velikog broja kolumni.
Bio je poznat i kao navijač Juta Džeza, za koje je navijao otkako je znao za sebe.
Celog života je živeo za košarku, a svojom emocijom tokom prenosa nikoga nije ostavljao ravnodušnim.
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