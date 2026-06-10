Košarkaši Partizana igraju treću utakmicu finala plej-ofa ABA lige protiv Dubaija u Areni.

Počasni gosti Partizana na ovoj utakmici su članovi porodice Edina Avdića, legendarnog komentatora koji nas je napustio pre nekoliko dana. Cela hala je skandirala njegovo ime, dok je klub na njegovo mesto ostavio specijalan poklon.

Cela hala je skandirala njegovo ime, a ubrzo posle toga oficijalni spiker utakmice je rekao da je u hali prisutan i njegov sin Isak. On je sa sobom poneo crtež.

- Za najboljeg tatu. Edo Avdić. Najbolji sportski komentator - napisao je sin Edina Avdića.