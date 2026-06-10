Košarkaši Partizana pobedili su Dubai rezultatom 84:70 u trećoj utakmici finalne serije ABA lige. Crno-beli su tako smanjili na 2:1, a naredni meč se igra u petak od 20 časova, takođe u Beogradu.

Morao je aktuelni šampion da pokaže reakciju nakon dva poraza u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i uspeo je u tome. Tim Đoana Penjaroje je od početka do kraja kontrolisao dešavanja na terenu i potpuno zasluženo stigao do važne pobede.

Meč je počeo pomalo stegnuto sa obe strane. Videli smo mnogo promašaja u ranoj fazi, a nakon početnih 5:0 za crno-bele su gosti napravili seriju 7:0. Ulaskom Nika Kalatesa se sve promenilo. Partizan je na krilima iskusnog Grka napravio seriju 13:0 i već u prvoj četvrtini stekao dvocifrenu prednost, pa se mo9že reći da je taj deo meča praktično prelomio utakmicu.

Odlične momente imao je i Dvejn Vašington, a seriju Partizana je početkom druge četvrtine prekinuo Bejkon svojim poenima. Ipak, Lakić je odgovorio trojkom, a onda je zablistao Karlik Džons, nakon čega su crno-beli došli do maksimalnih 16 poena prednosti.

Zahvaljujući pre svega raspoloženom Bertansu, a onda i Mekinliju Rajtu, Dubai je uspeo da prepolovi zaostatak, ali su crno-beli uspeli ponovo da se odlepe i na poluvremenu su vodili 47:34.

Domaći su sporo počeli drugo poluvreme. Dubai je na krilima raspucanog Kabengelea prišao na samo -7, ali je branilac titule ponovo imao spreman odgovor. Karlik Džons ponovo preuzeo glavnu ulogu i odgovornost u napadu, Bonga je zatim pogodio veoma važnu trojku, upravo na asistenciju sjajnog Džonsa i crno-beli su odbili taj nalet.

U poslednjoj četvrtini je Partizan bez većih problema održavao dvocifrenu prednost. Dubai nije imao rešenja, a utakmicu je prelomio Džons sa šest vezanih poena u završnici, pa je Penjarojin tim tako odbranio domaći teren.

Najefikasniji su bili Džons i Fernando sa po 15 poena. Džekiri je dodao 11, a Vašington 10 poena. Kod gostuju najbolji Kabengele i Bertans sa po 17 poena.

PARTIZAN - DUBAI 84:70 (23:10, 24:24, 20:21, 17:15)

Dvorana: Beogradska arena

Sudije: Saša Pukl, Igor Dragojević, Dragan Porobić

Partizan: Džons, Vašington, Osetkovski, Nakić, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalates.

Dubai: Bejkon, Avramović, Prepelič, Bertans, Anderson, Kondić, Musa, Kabengele, Rajt, Petrušev, Kamenjaš, Kaboklo.

Četvrta četvrtina

Kraj! Pobeda Partizana!

40. minut - Dalekometna trojka Kalatesa kojom crno-beli stavljaju tačku na ovaj meč.

39. minut - Trojka Andersona, ali deluje da je sve ovde gotovo.

38. minut - Ponovo pogađa sjajni Karlik Džons koji je preuzeo odgovornost u završnici utakmice i vodi svoj tim ka prvoj pobedi u finalnoj seriji. Tajm-aut Sekulić.

37. minut - Važan pogodak Džonsa sa polu-distance. Još jednom pogađa Partizanov plej na isti način. Kabengele koristi oba bacanja (79:67).

36. minut - Tehničku je dobio Bejkon i Džons koristi slobodno bacanje. Na drugoj strani ne greši Musa sa penala.

35. minut - Musa trojkom kažnjava lošu odbranu Partizana.

34. minut - Elegantan prodor i poeni Vašingtona. Partizan ponovo ima maksimalnih +16. Pogađa oba bacanja Bejkon.

33. minut - Pogađa Fernando nakon ofanzivnog skoka. Bejkon polovičan sa penala.

32. minut - Nikako Fernando da pogodi oba slobodna bacanja. Sada je iskoristio jedno. Jako lep potez Vašingtona (70:57).

31. minut - Uspeo je da poentira Kabengele.

Treća četvrtina

30. minut - Sam je ostao Bertans i pogodio trojku, svoju petu na utakmici. Uzvraća istom merom Kalates! Musa koristi oba bacanja. Nije uspeo da pogodi Vašington i Partizan posle tri četvrtine vodi 67:55.

29. minut - Uspeo je Kamenjaš između tri protivnička igrača da dođe do lopte i poentira. Na drugoj strani sjajan roling i pogodak Fernanda. Muči se Angolac sa linije za slobodna bacanja, sada je promašio oba.

28. minut - Fernando polovičan sa penala.

27. minut - Laki poeni za Kamenjaša.

26. minut - Trojka Bonge posle fenomenalnog dodavanja Džonsa, a zatim poentira i Braun. Serija crno-belih koji ponovo imaju osetnu prednost i mora da reaguje Sekulić minutom odmora.

25. minut - Karlik Džons siguran sa penala.

24. minut - Nije pogodio Bonga, ali je na pravom mestu bio Džekiri.

23. minut - Raspucali su se gosti u trećoj četvrtini. Sada je Kabengele pogodio trojku.

22. minut - Džekiri polovičan sa penala. To je prvi poen domaćeg tima u drugom poluvremenu. Sterling Braun zatim zakucava u kontri. Bertans pogađa trojku na drugoj strani. Još jedan pogodak Brauna.

21. minut - Kabengele pogađa pod faulom. Koristi i dodatno bacanje. Još jednom poentira centar Dubaija uz prekršaj i pogađa dodatno slobodno bacanje. Šest njegovih poena na startu drugog poluvremena (47:40).

Druga četvrtina

20. minut - Fauliran je Karlik Džons na šutu za tri poena. Samo jedno od tri bacanja je pogodio Partizanov plejmejker. Nepogrešiv sa polu-distance Mekinli Rajt. Veliki posao je napravio Džons koji je asitirao Osetkovskom, a ovaj pogodio novu trojku. Neoprezan faul Vašingtona na šutu za tri poena. Rajt je pogodio dva od tri slobodna bacanja. Posle prvog poluvremena Partizan vodi 47:34.

19. minut - Pogađa Bonga izuzetno težak šut na drugi obruč. Polovičan Bejkon sa penala.

18. minut - Druga trojka Osetkovskog. Ponovo se Partizan odlepio i Sekulić zove tajm-aut. Trojka Rajta nakon tajm-auta (41:29).

17. minut - Musa polovičan sa penala. Sjajan potez i poeni Fernanda.

16. minut - Džastin Anderson je promašio prvo slobodno bacanje, pa pogodio drugo. Na drugoj strani sjajno dodavanje Brauna za Fernanda koji zakucava (36:25).

15. minut - Trojka Bertansa kojom je Dubai prepolovio prednost Partizana. Penjaroja mora da reaguje tajm-autom. Prekida tu seriju Džekiri nakon sjajne asistencije Karlika Džonsa.

14. minut - Ponovo precizan Džekiri. Kabengele na drugoj strani siguran sa penala. Tehničku je dobio trener crno-belih Đoan Penjaroja zbog prigovora. Ne greši Musa sa penala.

13. minut - Još poena za Vašingtona. Lep potez i pogodak Rajta sa polu-distance. Fenomenalan dribling Karlika Džonsa i lagano polaganje (30:16).

12. minut - Odlična igra u tranziciji igrača Dubaija i poeni Bertansa.

11. minut - Posle dužeg vremena poeni za Dubai. Postiže ih Dvejn Bejkon. Na drugoj strani trojka Arijana Lakića (26:12).

Prva četvrtina

10. minut - Partizan je odigrao sjajnu prvu četvrtinu posle koje vodi 23:10.

9. minut - Zakucava Fernando i to pod faulom. Koristi Angolac i dodatno bacanje. Serija domaćina 13:0.

8. minut - Sjajna serija Partizana koji ima deset poena prednosti. Lako je Vašington zaobišao Musu i pogodio na obruču. Aleksandar Sekulić mora da traži tajm-aut.

7. minut - Još poena crno-belih u kontri. Kalates je asistirao Bongi. Zatim grčki plejmejker još jednom pokazuje kakav je majstor i sjajno proigrava Bruna Fernanda koji poentira. 6. minut - Nije pogodio Bonga, ali je njegov promašaj popravio Džekiri. Odlična reakcija igrača Partizana u odbrani, a zatim je Dvejn Vašington zakucao u kontri. 5. minut - Trojka Dilana Osetkovskog kojom Partizan prekida seriju gostiju 7:0. Zatim Isak Bonga pogađa u tranziciji. Na drugoj strani nova trojka Bertansa. 4. minut - Kabengele pogađa uz prekršaj. Ne koristi centar Dubaija dodatno slobodno bacanje. Mekinli Rajt precizan sa penala (5:7). 3. minut - Tonje Džekiri pogađa sa polu-distance. Davis Bertans je ostao sam u ćošku i pogodio trojku. 2. minut - Veliki broj promašaja na obe strane na početku meča. 1. minut - Nakon nekoliko promašaja, prve poene na utakmici postiže Karlik Džons pogotkom sa distance. Utakmica je počela!

18:40 - Gostujući tim je dobio veliko pojačanje pošto će moći da računa na Filipa Petruševa koji je propustio prve dve utakmice zbog povrede. 18:28 - Dubai je dobio prve dve utakmice u svojoj dvorani. Najpre je tim Aleksandra Sekulića slavio sa 99:91, a potom 86:81. Pred Partizanom je teška misija koji neće smeti da izgubi nijedan meč do kraja serije ukoliko želi da odbrani titulu osvojenu prošle godine.

18:00 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen trećoj utakmici finala ABA lige između Partizana i Dubaija. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Beogradske arene.