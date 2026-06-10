Milijaš je nekadašnji reprezentativac Srbije, bivši kapiten Crvene zvezde i dosadašnji trener omladinske selekcije beogradskog kluba.



TSC će naredne sezone igrati u Prvoj ligi Srbije.

- Angažovanjem Milijaša, TSC započinje novo poglavlje sa jasnom ambicijom da se u što kraćem roku vrati na mesto koje mu pripada i ponovo postane deo najvišeg ranga srpskog fudbala. Njegovo bogato igračko iskustvo, rad sa mladim fudbalerima i dobro poznavanje domaće fudbalske scene predstavljaju snažan temelj za ostvarivanje ciljeva koje je klub postavio pred sebe - navodi se u saopštenju kluba iz Bačke Topole.



- Zahvaljujem se rukovodstvu kluba na ukazanom poverenju i prilici da predvodim TSC. Svestan sam izazova koji su pred nama, ali verujem u kvalitet ekipe i svih u klubu. Očekuje nas mnogo rada i discipline, ali sam siguran da zajedničkim snagama možemo da ostvarimo cilj koji smo postavili. Želimo da od prvog kola pokažemo karakter i pobednički mentalitet koji će nas voditi ka vrhu tabele - izjavio je Milijaš, preneo je klub.