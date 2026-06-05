Činilo se da Nenad Milijaš ostaje u Zvezdi, ali... Došlo je do preokreta.

Kako je javio "Sportklub", ostalo je da Milijaš samo stavi paraf na ugovor i posao bi trebalo da bude zaključen. Zadatak? Pa, naravno, ekspresan povratak u Superligu nakon zaista iznenađujućeg ispadanja na kraju tek završene kampanje.

Doskorašnji trener omladinaca Crvene zvezde izgleda želi da napravi dalji iskorak u svojoj karijeri, a to svakako jeste preuzimanje seniorskog kluba sa visokim ambicijama i dobrom infrastrukturom.

Milijaš je dugo godina već član crveno-belih, za koje je igrao i kao fudbaler, a dugo već radi i kao trener u mlađim selekcijama