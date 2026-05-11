Omladinci Crvene zvezde su šampioni Srbije za sezonu 2025/26, a o ostvarenom uspehu je govorio šef stručnog štaba crveno-belih bisera Nenad Milijaš.

- Stvarno lepa godina za omladinsku ekipu, drugi put zaredom osvajamo titulu i znam koliko to njima znači. Naravno da u Zvezdi moraju da nauče da budu prvaci i da osvajaju trofeje, prosto takav je klub, jer kada sutra budu odlazili u prvi tim, to će se očekivati od njih. Srećan sam, zadovoljan i ponosan na njih kako smo prošli celu sezonu. Posebno mi je drago što su neki igrači koji su počeli sezonu sa nama već u prvom timu, što je najbitnije za klub, i baš sam srećan što ćemo imati priliku da ponovo igramo Ligu šampiona - rekao je Milijaš.

Govorio je šef struke omladinaca o razvoju mladih igrača koji su već postali nosioci kod seniora.

- Naravno da se uzdamo i nadamo da će prvi tim igrati Ligu šampiona i da ćemo i mi uživati zajedno sa njima. Što se tiče igrača, baš sam srećan što je puno njih debitovalo za prvi tim. Neki su počeli sezonu sa nama, a sada su već nosioci u prvom timu. Mnogo dobijamo iz omladinske škole i oni su svesni da im treba vremena kada odu u prvi tim, jer ne mogu odmah da igraju najbolje moguće. Ipak , spremiće se, odraditi pripreme sa prvim timom i nadam se da će neki od njih postati nosioci Crvene zvezde, a kasnije i legende. Gde god da igraju u karijeri, najviše će se sećati ovoga ovde i svojoj deci će pokazivati te trenutke. U kojim god velikim klubovima bili, Zvezda je uvek ono što ti najviše ostaje u sećanju.

Za kraj, Milijaš se osvrnuo na preostale obaveze u prvenstvu.

- Ostale su još dve utakmice, moramo da probamo da pobedimo u oba meča i da igramo na dobrom nivou. Ne treba da razmišljamo u smeru da smo već osvojili titulu pa da se preterano opuštamo, jer oni moraju da budu spremni za pripreme prvog tima pošto će neki od njih sigurno ići sa seniorima. Ovo je samo jedna stanica koju prolaze, to treba da im bude satisfakcija i treba da proslave, ali krajnji cilj mora da bude titula i dupla kruna sa prvim timom. Proslava titule je lepa stvar i jedno veliko iskustvo, a kada to osete, siguran sam da će im želja biti da sutra u dresu prvog tima slave na isti način. Izaći pred 20 ili 30 hiljada ljudi kao omladinac, da te navijači pozdrave, to mogu da dožive samo ovde i sigurno im to puno znači - zaključio je Milijaš.

