Fudbalska Superliga Srbije ponovo će se igrati na Ubu, i već naredne sezone, pošto će povratnik među najbolje u zemlji - FK Zemun biti domaćin na stadionu „Dragan Džajić“.

Odluka je već predočena nadležnim organima Fudbalskog saveza Srbije u postupku licenciranja klubova, a razlog je taj što su u narednom periodu planirani radovi na rekonstrukciji stadiona u Gornjoj varoši. Kako pišu domaći mediji, od strane komisije FSS ima mnogo zahteva i potrebno je srediti tribine, teren, postaviti reflektore...

Podsetimo, Zemun se posle sedam godina vratio u elitni rang srpskog fudbala, a novi superligaš je i šabačka Mačva. Poslednji meč u Prvoj ligi Srbije izabranici trenera Kuljića igraće upravo na stadionu u Ubu protiv domaćeg Jedinstva.