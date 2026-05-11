U centru pažnje bio je Vikor Vembanjama...

Incident se dogodio početkom druge četvrtine. Vembanjama je uhvatio ofanzivni skok posle promašenog šuta, nakon čega je na njega nasrnuo Džejden Mekdanijels (nešto slično smo gledali kako radi Jokiću).

Isfrustrirani Vembi je u gužvi ispod koša zamahnuo laktom i pogodio Rida u predelu vilice i vrata. Sudije su odmah signalizirale prekršaj, a nakon pregleda snimka dodeljen mu je flagrant-2, što je automatski značilo izbacivanje iz igre.

Rid je pao na pod posle udarca, ali se brzo oporavio i nastavio utakmicu, koju su Volvsi dobili sa 114:109 i izjednačili seriju na 2:2.

Vembanjama, koji je inače poznat po svojoj mirnoći i sportskom ponašanju, delovao je iznenađeno odlukom i pitao saigrača Harisona Barnsa: „Šta to znači?“

Ovo je prvi put da je 22-godišnji Vembanjama izbačen iz utakmice otkako je ušao u ligu.

Minesotu je predvodio Edvards sa 36 poena, Naz Rid je ubacio 15, Mekdenijels 14, a dvocifreni su bili još Rendl sa 12, Gober sa 11 i Dosunmu sa 10 poena.

Prethodne noći videli smo inače još jednu "metlu" u ovom plej-ofu. Niksi su pobedili Filadelfiju 144:114 i tako sa 4:0 ostvarili plasman u finale Istoka, gde čekaju boljeg iz duela Detroita i Klivlenda. Tamo je trenutno 2:1 za Pistonse i sve je izvesnije da ćemo njihov duel gledati u finalu.