Hamad Međedović je još jednom pokazao da ima jaku petlju... Način na koji je pobedio jednu od najvećih teniskih nada Fonseku bio je neverovatan. Ipak, on se nije borio samo protiv rivala, već i protiv navijača. To sve dalo mu je dodatni motiv.

Mora se priznati i da je brazilska publika bila izuzetno nepristojna, jer se ponašala kao da je na fudbalskoj utakmici. Ipak, Brazilac je bio iskren posle meča.

-Bilo јe previše pauza. Neću reći da јe to bio razlog poraza, ali publika utiče na mečeve. Ne samo da štete mom protivniku već i meni. Ponekad misle da јe to fudbalska utakmica. Volim da imam njihovu podršku, ali mora da postoјi granica. Ovo јe prilika da nastavim da učim i razviјam se. Moram da držim glavu gore i da vredno radim - rekao je Fonseka.

Publika koju je Hamad na kraju ućutkao, dala mu je neku dodatnu snagu, dala mu je mogućnost da sve prokrene u svoju korist i na kraju ih "pošalje na spavanje".

Naravno, dobio je zvižduke, ali to ga ni najmanje nije potreslo nakon velike pobede.

U moru komentara posle ovog susreta istakao je se jedan više nego zanimljiv. Poznati navijač je napisao nešto zanimljivo.

-Srbi ne vole ništa više od toga da ućutkaju hejtere... ako udarite na njih... uzvratiće vam još jače - napisao je on.

Zaista, mnogo puta su naši sportisti to uradili. Nije ovo bila obična Hamadova pobeda. Doneće mu mnogo toga u narednom periodu. Kao da je skinuo veliki teret sa leđa, ali i pokazao da može da se nosi i sa svime što se dešava oko njega. Fonseka važi za najvećeg talenta tenisa, a kad pobedite takvog igrača samopouzdanje može da ide samo na gore.

Naredni protivnik Međedoviću biće Argentinac Marijano Navone. Ovaj meč će biti prilika da se vidi da ništa nije bilo slučajno.

Jedno je sigurno, udari na Srbina, vratiće ti još jače...