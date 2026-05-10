Srpski teniser, Hamad Međedović, plasirao se u treće kolo mastersa u Rimu nakon pobede nad Žoaom Fonsekom iz Brazila rezultatom 2:1.

Na samom meču je bilo burno jer je Kecmanović morao da "igra" i protiv publike koja je mahom bila na strani Brazilca.

Doduše, mora se priznati i da je brazilska publika bila izuzetno nepristojna, jer se ponašala kao da je na fudbalskoj utakmici.

Ipak, ni to nije omelo Kecmanovića, koji je u drami pobedio, a onda na kraju meča i gestikulacijom pokazao publici da ide "na spavanje".

Sada se oglasio i sam Fonseka koji je rekao sledeće:

- Bilo јe previše pauza. Neću reći da јe to bio razlog poraza, ali publika utiče na mečeve. Ne samo da štete mom protivniku već i meni. Ponekad misle da јe to fudbalska utakmica. Volim da imam njihovu podršku, ali mora da postoјi granica. Ovo јe prilika da nastavim da učim i razviјam se. Moram da držim glavu gore i da vredno radim - rekao je Fonseka.

Međedović u ponedeljak igra meč protiv Marijana Navonea iz Argentine.