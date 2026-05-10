Pravi mali zemljotres dogodio se tokom meča Bosne i Partizana u Sarajevu, kada je iskusni košarkaš Bosne Edin Atić navodno odbio da se vrati na teren posle odluke trenera Muhameda Pašalića!

Sve se odigralo u drugom poluvremenu četvrtfinalnog okršaja ABA lige, u kojem je Partizan rutinski slavio i overio plasman u polufinale, ali je senku na meč bacio potez jednog od lidera domaćeg tima. Prema informacijama Sport kluba nakon utakmice, Atić je tokom treće četvrtine odbio poziv sa klupe da ponovo uđe u igru. Situacija je posebno šokirala navijače Bosne jer je Atić furiozno otvorio meč – zatrpavao je koš Partizana već u prvim minutima i delovalo je da će biti ključni čovek domaćih. Međutim, posle izlaska iz igre i nekoliko grešaka pri povratku na parket, usledio je potpuni haos na klupi.

Navodno je došlo do ozbiljnog sukoba na relaciji igrač–trener, a Atić je ostatak utakmice proveo na klupi. Meč je završio sa osam poena za svega deset minuta na parketu.