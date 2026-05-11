Armoni Bruks bi mogao da postane novi košarkaš Partizana. Američki bek na kraju sezone napušta Olimpiju iz Milana i sledeća stanica bi mogao da bude Beograd.

Kako stvari stoje, Bruks je vrlo blizu potpisa i predstavljao bi bez sumnje ogromno pojačanje za narednu takmičarsku godinu.

Imao je sjajnu sezonu u Evroligi gde je prosečno beležio 13,1 poen, 3,5 skokova i 1,4 asistencije po meču i jedan je od najboljih šutera u elitnom takmičenju. Bruks je u Armani stigao 2024. godine, a pre toga je igrao u NBA ligi.

U najjačoj ligi sveta je nastupao za Hjuston, Toronto i Bruklin. Upisao je 84 nastupa, a u ruki sezoni je postizao 11,2 poena po meču uz 3,4 skoka i 1,5 asistencija.

Partizan na leto očekuje velika rekonstrukcija ekipe. Već uveliko se priča o igračima koji bi naredne sezone mogli da obuku crno-beli dres, a deluje da je Bruks veoma blizu dolaska.