Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ukrajinka Nađa Kičenok plasirale su se u osminu finala WTA turnira u Rimu u dubl konkurenciji, pošto su danas u prvom kolu pobedile Norvežanku Ulrike Eikeri i Amerikanku Kvin Glison rezultatom 6:4, 6:4 za sat i 36 minuta.

Srpska i ukrajinska teniserka su u prvom setu napravile dva brejka, dok su u drugom setu jednom oduzele servis.

Krunić i Kičenok će u osmini finala igrati protiv Kristine Bukše iz Španije i Amerikanke Nikol Melihar-Martinez.

Podsetimo, Aleksandra Krunić je nedavno stigla do polufinala Madrida u paru sa Kristinom Mladenović. Sada pobeđuje i u Rimu, što je potvrda da se nalazi u odličnoj formi.