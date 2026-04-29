Srpska teniserka Aleksandra Krunić plasirala se u polufinale Madrida.

Ona je u paru sa Kristinom Mladenović pobedila američko-tajvanski dubl Sofiju Kenin i Su Vej Sje sa 2:1, po setovima 3:6, 6:4, 10:4.

Nije dobro počeo meč za Aleksandru i Kristinu pošto su protivnice napravile dva brejka i povele sa 5:1. Krunić i Mladenović su uspele jednom da oduzmu servis, ali više od toga nisu mogle i Kenin i Sje su rešile ovaj deo igre u svoju korist.

Delovalo je da su Krunić i Mladenović pred ispadanjem posle brejka u sedmom gemu drugog seta, ali su potom dobile tri gema u nizu i stigle do izjednačenja.

Krunić i Mladenović su dobro počele odlučujući set, povele su 7:2, a potom mirno privele meč kraju dobivši ovaj deo igre rezultatom 10:4.

One će u polufinalu igrati protiv drugih nosioca američko-češkog dubla Tejlor Taunzend i Katerine Sinijakove.