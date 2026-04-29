Košarkaši Real Madrida u ovim trenucima igraju prvi meč plej-ofa Evrolige protiv Hapoela, a odmah na startu utakmice su doživeli šok.

Edi Tavares se posle jednog doskoka požalio na povredu i momentalno je napustio parket.

Velika zabrinutost je usledila kada je sjajni centar i jedan od ključnih igrača tima uz pomoć medicinskog osoblja napustio klupu i uputio se ka svlačionici.

Tavares je i ove sezone jedan od najboljih igrača Reala, o čemu svedoči činjenica da ga je Evroliga uvrstila u drugu petorku.

Ostaje da se vidi koliki je stepen povrede, a nema sumnje da bi duža pauza mogla negativno da se odrazi na sezonu Madriđana.