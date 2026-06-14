Ime Bogdana Bogdanovića ponovo je u centru pažnje evropske košarkaške javnosti, nakon tvrdnji da srpski reprezentativac ozbiljno razmišlja o dolasku u Panatinaikos.

Grčki novinar Tolis Kocijas izneo je zanimljivu informaciju u emisiji "Magic EuroLeague", pozivajući se na zajedničkog prijatelja.

-Prijatelj mi je rekao da im je Bogdanović poručio: "Doći ću da igram za Panatinaikos" - otkrio je Kocijas.

Iako za sada nema nikakvih zvaničnih pregovora niti potvrde da se radi na transferu, sama mogućnost dolaska jednog od najboljih evropskih bekova izazvala je ogromnu pažnju među navijačima atinskog velikana.

Dodatnu težinu celoj priči daje situacija sa njegovim ugovorom u NBA ligi. Klub za koji trenutno nastupa ima opciju da do 26. juna aktivira dodatnu godinu saradnje. Ukoliko se to ne dogodi, Bogdanović bi mogao da postane slobodan u izboru naredne sredine.

Ipak, Bogdanović bi trebalo da, i ako Klipersi ne iskoriste tu opciju, ostane u NBA ligi, pa bi eventualni povratak u Evropu i dolazak u PAO možda bio planiran za onu tamo sezonu.