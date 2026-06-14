Rade Bogdanović je imao vrlo zanimljiv komentar na račun Nejmara.

Stručni konslultant u studiju RTS-a jebez dlake na jeziku, isprozivao brazilsku zvezdu za koju se ne zna kada će zaigrati na ovogodišnjem Mundijalu. Nejmar je propustio prvi meč protiv Maroka, a verovatno ga neće biti na terenu do kraja grupne faze.

- Ja sam umorio od Nejmara - poručio je Bogdanović.

Rade Bogdanović svojim oštrim komentarima često privlači pažnju, a sada nije štedeo ni najveću brazilsku zvezdu. Podsetimo, bilo je veliko pitanje da li će se Nejmar uopšte naći na spisku "karioka" za Mundijal, a na kraju je Karlo Anćeloti odlučio da ga uvrsti u tim. Ipak, još uvek se ne zna da li će nekadašnji as Barselone i Pari Sen Žermena uopšte zaigrati na šampionatu.

Brazil u narednom kolu igra protiv Haitija, a na kraju grupne faze ga čeka okršaj sa Škotskom.