Košarkaši Albe napravili su brejk u drugoj utakmici finala plej-ofa prvenstva Nemačke i u naredna dva duela pred svojim navijačima mogu da završe seriju za titulu.

Albatrosi su savladali Bajern u Minhenu rezultatom 86:79 i ekipu legendarnog srpskog trenera Svetislava Pešića udaljivi od odbrane šampionskog naslova.

Gosti iz Berlina su početkom drugog perioda prvi i jedini put imali dvocifrenu prednost (18:28), ali je Bajern do odlaska na odmor uspeo da se stabilizuje, preokrene, i na pauzu ode sa solidnih plus 5 (45:40).

Pešićev tim je do sredine treće deonice kontrolisao dešavanja na terenu, a Alba je serijom 12:0 za 59:53 najavila brejk u punoj dvorani u Minhenu.

Bavarci su u jednom trenutku uspeli da povrate rezultatski pluis (76:74), međutim, to je bilo kratkog daha jer je Alba novom serijom 9:0 i definitivno prelomila meč - 83:76.