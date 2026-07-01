Srpski košarkaš Stefan Jović nije više član Bajerna, saopštio je danas nemački klub.



Jović je prošlog leta došao u Bajern, a ove sezone u Evroligi prosečno je beležio 5,3 poena i 4,3 skoka, dok je u nemačkom prvenstvu imao učinak 6,8 poena i pet asistencija.



Srpski košarkaš je tokom karijere bio član Sloge iz Kraljeva, Radničkog iz Kragujevca, Crvene zvezde, Himkija, Panatinaikosa, Saragose i Valensije.



Pored Jovića, Bajern su napustili još i Ajzea Majk, Nenad Dimitrijevć, Leon Kracer i Ksavje Retan-Mejs.



Za Bajern igra srpski košarkaš Vladimir Lučić.