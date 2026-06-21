Na poluvremenu poslednje utakmice u velikoj karijeri velikog trenera bilo je 20 poena razlike za njegov Bajern u Minhenu.

Titulu je u majstorici finala plej-ofa Bundeslige osvojila… Alba iz Berlina!

Andreas Obst imao je dve trojke u poslednjem napadu da izbori produžetak, prva je završila na obruču, druga nije stigla ni do njega.

Fantastičnom igrom u nastavku meča, koji su gosti otvorili serijom 0:14, a potom nastavili da sipaju trojke u koš Bavaraca na startu četvrte četvrtine, aktuelni šampion Nemačke nokautiran je pred svojim navijačima, a „Kari“ ispraćen u penziju bez 25. trofeja u karijeri.

Umesto Bajernove osme, videli smo Albinu 12. u istoriji i prvu od sezone 2021/22.