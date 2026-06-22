Košarkaši Bajerna su na neverovatan način ostali bez titule šampiona Nemačke. Tim iz Minhena je u petoj utakmici finalne serije imao 20 poena prednosti protiv Albe, ali je to prokockao i Svetislav Pešić je bolnim porazom završio karijeru.

Srpski trener je u toku sezone preuzeo Bajern koji se nalazio u rezultatskoj krizi. Uspeo je da preporodi Bavarce koji su dobro izgledali i u Evroligi i u Bundesligi, ali na kraju nisu uspeli da dođu do titule.

Sada se Bajern oprostio od Pešića.

- Život za košarku, zauvek ostaje nasleđe, hvala treneru Pešiću - stoji u objavi Bajerna na društvenim mrežama.