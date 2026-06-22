Novak Đoković će učestvovati na egzibicionom turniru "Giorgio Armani Tennis Classic" u londonskom Harlingem klubu, koji će mu poslužiti kao priprema za predstojeći Vimbldon.

Najbolji teniser svih vremena će u sredu igrati protiv Rusa Karena Hačanova. Novak od 2022. godine redovno igra ovaj turnir, a prošle godine je pobedio upravo Hačanova.

Pre njih dvojice će na teren Janik Siner i Kameron Nori. Italijan će prvi put nastupiti na ovom egzibicionom turniru i ovo će mu biti prvi izlazak na teren nakon eliminacije u drugom kolu Rolan Garosa.

Organizatori su potvrdili da će ove godine učestvovati još i Ben Šelton, Jirži Lehečka, Tomi Pol i Đovani Mpeši Perikar, uz ranije najavljene igrače kao što su Kasper Rud, Flavio Koboli i Lerner Tijen.