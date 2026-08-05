Srpska teniserka Lana Virc je pobedila Mađaricu Luce Kalman 6:1, 4:6, 6:1, dok je Anastasija Cvetković nadigrala Lujzu Beviz sa 6:7 (5:7), 6:1, 6:0.

U timu Srbije bila je i Dušica Popovski, dok je selektor Lana Spremo. Srbija je kompletan finalni turnir odigrala bez Popovski, koja je donela vredne poene u kvalifikacijama.

Popovski je propustila finalni turnir zbog povrede prsta.

Mlade teniserke Srbije su prethodno u četvrtfinalu savladale Bugarsku sa 2:0, dok su u polufinalu bile bolje od Češke takođe sa 2:0.

Muška juniorska selekcija do 16 godina osvojila je šesto mesto na Evropskom prvenstvu, ali je obezbedila i plasman na Juniorski Dejvis kup u egipatskom Kairu od 2. do 8. novembra.

Selektor Ladislav Demeter i njegovi izabranici Pavle Stojiljković, Igor Perić i Luka Kostić su imali lošu sreću na žrebu, pošto su u čevrtfinalu poraženi od prvog nosioca Francuske sa 3:0.

Mladi teniseri Srbije su pobedili Rumuniju sa 2:1, a potom su u meču za peto mesto poraženi od Italije sa 2:0.