Šta se desilo sa Anom? Zašto je došlo da tako velikog pada u karijeri i na kraju penzije?

-Ana jeste 2008. uzela Rolan Garos, ali... Njen trener je tada krenuo da se igra sa servisom i upropastio ga je. Sreća da je samo dva meseća pre turnira krenuo da ga "ispravlja" pa nije imao vremena da ga ranije upropsti - rekao je Dejan Vranješ bivši selektor FED kup reprezentacija Srbije.

Anin trener je tada bio Sven Gronvled, a mnogi smatraju da je promena servisa dovela do toga da Ivanovićeva brzo završi karijeru.

-Ona nije imala živaca. Bila je frustirana, jurila je loptu. Gde god da je baci, udarala je i na kraju je to doprinelo kraju.

On je otkrio i da je Ana imala servis brži od sestrana Vilijams.

-Promenio joj je i forhend, da ne kažem nešto drugo - objasnio je Vraneš.

Ana jeste napravila veliki teniski uspeh, ali čini se da je mogla još mnogo više...